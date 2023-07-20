Глава Мелитопольского региона Сигута сообщил о том, что Каховского водохранилища больше нет

По утверждению Сигуты, от Каховского водохранилища лишь «немного осталось в Херсонской области», а рядом с Васильевкой, где была основная часть водоема, теперь «остались лужицы».

Теперь регион выглядит таким, каким он был до создания водохранилища.

Ранее, 16 июля, врио Херсонского региона Владимир Сальдо уверил, что Каховская ГЭС будет отстроена, когда появится для этого возможность, а именно, при стабилизации военной ситуации.

После событий на Каховской ГЭС некоторые районы Запорожской области будут обеспечиваться водными ресурсами из подземных источников. Об этом сообщил врио Запорожья Евгений Балицкий.