Энни Бреннан отказалась от шампуней на 2 года, и поразила безупречным состоянием волос

Удачным оказался эксперимент по отказу от средств для мытья волос у Энни Бреннан. В течение двух лет для мытья головы девушка использует только воду, и парикмахеры приходят в восторг от состояния ее волос.

Сначала Энни увеличила количество дней без мытья головы, а после двухнедельного перерыва перешла на сухие шампуни. Три месяца спустя волосы перестали жирниться.

Состояние кожи головы тоже улучшилось. Исчезли признаки раздражения, шелушения и перхоти.