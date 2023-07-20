Перхоть на волосах вовсе не признак неряшливости: отчего она появляется

Перхоть и соблюдение гигиены человеком почти не связанные друг с другом понятия. Она может появиться и у тех, кто моет голову каждый день.

Вызывается она заболеванием кожи головы, которое называется себорейный дерматит. Но это не единственный фактор появления белых хлопьев в волосах.

Перхоть может спровоцировать неправильные или неподходящие конкретному человеку средства по уходу за кожей головы, слишком сухая или жирная кожа. Фактором риска могут быт и такие кожные заболевания как экзема, псориаз и грибковые инфекции.