Топ-6 алкогольных напитков, от которых не будет болеть голова наутро

Среди напитков, вызывающих наименьший эффект похмелья, стоит отметить джин-тоник, в котором мало сахара, и это делает его безопаснее. Если не злоупотреблять и не пить текилу с солью, то она тоже не приведет к серьезной абстиненции.

А в бренди даже содержатся полезные для сердца вещества и витамин С. Можно иногда позволить себе и немного виски, который нормализует уровень сахара в крови.

Иногда можно позволить себе и рюмочку водки или лонг-айленда. Последний нужно употреблять без сладкого сиропа, чтобы не было головной боли наутро.