Что такое косплей и откуда он взялся этот загадочный, не до конца понятный, образ

15:58 2023-07-20

Несмотря на то, что косплей уже давно захватил весь мир, все еще остаются люди, которые понятия не имею, что это такое.

Сказать когда точно возник косплей практически невозможно. Ведь желание переодеваться в персонажей любимых историй было присуще людям всегда.

В какой-то степени, даже костюмы малышей на новогодних утренниках можно отнести к косплею.

Но официально движение зародилось в 30-ые годы на выставке World Science Fiction Convention — первом в мире ежегодном научно-фантастическом конвенте.

Уже в середине 50-ых конкурсы косплея стали повсеместным развлечением в США, а вскоре и во всем мире.

Сначала большинство костюмов было сфокусировано на научной фантастике и фэнтези – фанаты старались воплотить в жизнь героев любимых книг.

Со временем люди стали переодеваться в персонажей фильмов, комиксов, аниме, видео-игр и обычные фестивали костюмов превратились в пиршество красок и фантазии.

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    Сейчас конкурсы косплея проводятся по всему миру. Многие из них ушли в Интернет и приобрели международный статус.

    Но самыми популярными по-прежнему остаются фестивали оффлайн. Самый известный из них - Comic-Con в Сан-Диего, давно превратившийся в культурный феномен.

    В Беларуси на сегодняшний день существует три больших фестиваля.

    Это WonderCon, «Хиган» и самый крупный конвент фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр в нашей стране UNICON.

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