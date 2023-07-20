Что такое косплей и откуда он взялся этот загадочный, не до конца понятный, образ

Сказать когда точно возник косплей практически невозможно. Ведь желание переодеваться в персонажей любимых историй было присуще людям всегда.

В какой-то степени, даже костюмы малышей на новогодних утренниках можно отнести к косплею.

Но официально движение зародилось в 30-ые годы на выставке World Science Fiction Convention — первом в мире ежегодном научно-фантастическом конвенте.

Уже в середине 50-ых конкурсы косплея стали повсеместным развлечением в США, а вскоре и во всем мире.

Сначала большинство костюмов было сфокусировано на научной фантастике и фэнтези – фанаты старались воплотить в жизнь героев любимых книг.

Со временем люди стали переодеваться в персонажей фильмов, комиксов, аниме, видео-игр и обычные фестивали костюмов превратились в пиршество красок и фантазии.