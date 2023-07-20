Названа главная ошибка при варке, так любимыми многими пельменей

Пользователи Интернета подметили, что, несмотря на удобство варить замороженные пельмени, это не так уж и легко.

Так, например, многие кидают их в кастрюлю с кипятком, но из-за разницы температур они могут лопаться и склеиваться, так как при высокой температуре начинается активное выделение крахмала.

«Профессионалы» рекомендуют перед варкой разморозить пельмени до нормальной температуры.

При этом тесто впитает в себя некоторое количество воды и станет более эластичным.

Также не следует доводить воду до кипения, и положить пельмени в жидкость не теплее 50 градусов.