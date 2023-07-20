Диетолог Марсела Фиуза рассказала о пользе и вреде молока животного и растительного происхождения

Нутрициолог и диетолог Марсела Фиуза рассказала о свойствах различного вида молока. Качественное коровье молоко хорошо усваивается организмом, если у человека нет проблем со здоровьем. В нем содержится кальций, калий, витамины и необходимый белок.

Но, если у вас есть непереносимость лактозы, придется обратить внимание на безлактозное молоко или козье. В последнем мало лактозы, оно легче усваивается в организме, и богато витамином А.

Но специфический вкус и запах козьего молока может понравиться не всем. Поэтому можно попробовать растительное молоко для вегетарианцев, овсяное и соевое. В нем содержится больше клетчатки, но внимательно читайте состав, чтобы в нем не было вредных добавок.