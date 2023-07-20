Китайские модники в разы переплачивают за русские сумки из-под цемента, тренд набирает силу

Невероятно, но факт: трендом моды нынешнего сезона в Поднебесной почему-то стал мешок из-под цемента приморского предприятия «Спасскцемент». С нею ходят на тусовки, в кафе, на свидание и на работу.

Такая сумочка там стоит 300 юаней (около 42 долларов), то есть в 6 раз дороже, чем в соседней России. А что? За то, чтобы шагать в ногу, приходится платить.

Вообще вещи с надписью кириллицей - сумки, худи, футболки - в Китае пользуются невероятным спросом. Мода на кириллицу здесь нарастает последние лет десять.

При этом на футболке можно увидеть даже матерные словечки. Еще больше ломает мозг, когда английские слова на одежде написаны кириллицей.

Китайцы говорят, что их радует, когда люди надписи рассматривают и улыбаются, глядя на них в толпе. Обычно это те, кто знает русский. Судя по масштабам нового веяния, с китайской арены уходить оно не собирается.