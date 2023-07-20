Тракторист в Червенском районе не заметил и переехал спящего мужчину

18:30 2023-07-20

Подвесными косилками 58-летнему сельчанину причинены травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавший был состоянии алкогольного опьянения.

Тракторист в Червенском районене не заметил местного жителя, который уснул прямо на земле. В итоге попавший под колеса техники мужчина погиб, сообщает Следственный комитет.

Трагедия произошла 19-го июля днем  около деревни Колодежи. 

Во время работ по покосу и заготовке травы на лугу около деревни Колодежи, машинист-тракторист не заметил спящего на земле 58-летнего мужчину.

Подвесными косилками ему причинены травмы, несовместимые с жизнью. Как было установлено, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, – говорится в сообщении.

За причинение смерти по неосторожности в отношении 45-летнего тракториста возбуждено уголовное дело.