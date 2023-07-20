Тракторист в Червенском районе не заметил и переехал спящего мужчину

Тракторист в Червенском районене не заметил местного жителя, который уснул прямо на земле. В итоге попавший под колеса техники мужчина погиб, сообщает Следственный комитет.

Трагедия произошла 19-го июля днем около деревни Колодежи.

Во время работ по покосу и заготовке травы на лугу около деревни Колодежи, машинист-тракторист не заметил спящего на земле 58-летнего мужчину. Подвесными косилками ему причинены травмы, несовместимые с жизнью. Как было установлено, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, – говорится в сообщении.

За причинение смерти по неосторожности в отношении 45-летнего тракториста возбуждено уголовное дело.