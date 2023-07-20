На Крымском мосту звучат сигналы воздушной тревоги

Вечером 20 июля ряд российских новостных агентств обнародовали видеозапись, сделанную водителем одно из автомобилей, стоящего в пробке на Крымском мосту сегодня. На видео слышно, как во время нахождения на Крымском мосту звучит голос из репродуктора, призывающий всех мирных граждан покинуть мост из-за воздушной тревоги.

К настоящему моменту остаётся неизвестно, действительно ли на Крымском мосту объявили воздушную тревогу, или же видеозапись является результатом взлома систем оповещения украинскими хакерами.