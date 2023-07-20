Пьяный пожилой поляк арестован при попытке попасть в РФ на яхте

Вечером четверга, 20 июля, в Гданьском проливе был задержан пьяный 72-летний гражданин Польши, который почти пересёк морскую границу России во время путешествия на парусной яхте. Известно, что мужчина приблизился к российской госгранице на семь километров и не отвечал на призывы остановиться, из-за чего патрульной службе пришлось перехватить потенциального нарушителя.

По словам задержанного, он заблудился и не знал, что направляется в Россию. Тем не менее, теперь поляку угрожает до двух лет лишения свободы.