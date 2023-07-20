Белоруска сорвалась с обрыва горы в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

ГУ МЧС России по КБР в официальном Tg-канале сообщило, что сегодня утром, 20 июля, гражданка Республики Беларусь 1955 года рождения сорвалась с обрыва в районе горы «Арка» близ села Кёнделен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

В ГУ МЧС России по КБР уточнили, соответствующая информация поступила в 06:20, после чего на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели.

В 9:30 спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России эвакуировали тело погибшей белоруски и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов.

Отмечается, что причины и обстоятельства гибели граждански Республики Беларусь устанавливаются.