Огородный эксперт рассказал о применения чеснока от вредителей на дачном участке

Чеснок эффективно действует против многих вредителей, отпугивая их своим запахом. Он безопасен, по сравнению с химией, и дает хороший результат.

Большой вред причиняют растениям личинки насекомых, чесночным отваром можно легко избавиться от них.

Кто не любит запах чеснока: трипсы, тля, колорадский жук, белянка, совка, плодожорка, долгоносик, уховертка, морковная муха, крестоцветная блошка, муравьи, листоблошка, паутинный клещ.

Победить паутинного клеща можно так. На 10 л воды берем 1 кг одуванчиков, настаиваем два дня. Потом добавляем туда 5 измельченных головок чеснока.

Настаиваем час, процеживаем, делаем опрыскивания.

От колорадского жука помогает такое средство. Смешиваем полтора килограмма чистотела и шесть чесночных зубчиков. Готовится настой 5 дней.

После этого его нужно процедить и использовать для опрыскиваний. Для метра квадратного берем литр.

Есть эффективная настойка для борьбы с долгоносиком. Нарезанную полынь укладываем на четверть ведра, доверху доливаем теплую воду, держим там 3 дня.

Добавляем в готовый настой измельченный чеснок (300 г), оставляем на полчаса. Все процеживаем и используем для обработки клубники, кустов, плодовых растений.

Опрыскиваем раз в 4 дня, всего нужно провести минимум 3 обработки.

Крестоцветную блошку можно победить так. Смешиваем золу и чеснок. Золой заполняем ведро, соединяем с чесноком и мылом (четверть куса). Настой используем каждые два дня.

Еще один рецепт - он уже против муравьев. Жмых чеснока, оставшийся от остальных рецептов, можно уложить вдоль грядок, возле деревьев и кустов. Это поможет отпугнуть муравьев от посадок.