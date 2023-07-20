Госсекретаря Франции Шьяппу отправили в отставку за съемку для Playboy

В материале сказано, что из-за своей откровенной фотосессии для известного издания Шьяппе пришлось покинуть французское правительство.

При этом сама экс-госсекретарь Франции в интервью изданию заявила, что не жалеет о работе в правительстве и о том, что поддерживала Эммануэля Макрона.

Также Шьяппа получила выговор от премьер-министра страны Элизабет Борн, которая по телефону пристыдила ее за неуместную фотосъемку.

Ситуацию прокомментировал известный французский политик Жан-Люк Меланшон. Он сказал, что «Франция сходит с рельсов».