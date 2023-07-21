Через 2 часа вся тля исчезнет с участка: дачники назвали эффективное средство

Избавиться от вредителя непросто, но необходимо, иначе хорошего урожая можно не ждать. Для уничтожения тли есть два простых, но эффективных средства.

Первое готовят из 2 л воды и 1 чайной ложки нашатырного спирта. Тля не выносит его запах, поэтому за пару часов покидает участок.

Другой вариант – растворить в 3 л воды 10 таблеток метронидазола, которые нужно предварительно измельчить.

Туда же добавляют 2 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла, все перемешивают и опрыскивают растения раз в 10-12 дней.