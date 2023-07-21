Как правильно поливать картофель: многие дачники совершают ошибки

Первый полив растениям нужен, когда ботва отрастает примерно на 10 см. Полив нужен раз в неделю.

Очень важно правильно поливать картофель на этапе бутонизации. От этой стадии зависит будущий урожай.

Полив в такой период требуется дважды в неделю, под каждый куст следует выливать примерно по 4 л воды.

Если грядки с картофелем замульчированы, правила полива меняются. В таком случае достаточно рыхлить мульчу, чтобы растения получали необходимую им влагу.