Как правильно поливать картофель: многие дачники совершают ошибки

00:36 2023-07-21

При выращивании картофеля многие огородники игнорируют полив растения, рассчитывая на дожди. Это неправильный подход.

Первый полив растениям нужен, когда ботва отрастает примерно на 10 см. Полив нужен раз в неделю.

Очень важно правильно поливать картофель на этапе бутонизации. От этой стадии зависит будущий урожай.

Полив в такой период требуется дважды в неделю, под каждый куст следует выливать примерно по 4 л воды.

Если грядки с картофелем замульчированы, правила полива меняются. В таком случае достаточно рыхлить мульчу, чтобы растения получали необходимую им влагу.

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