20 июля полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале раскрыл план коллективного Запада по захвату Российской Федерации.

Макгрегор утверждает, что западные элиты, надеющиеся получить доступ к российским полезным ископаемым, нефти, газу и продовольствию, намерены реализовать в России свой план по уничтожению идентичности народов, который уже давно осуществляется в европейских государствах.

Эксперт выразил свою уверенность в том, что план англосаксов по захвату России обречён на провал, так как президент Российской Федерации Владимир Путин будет противостоять Западу до конца, «чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы».