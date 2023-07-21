Крымский мост временно закрыт из-за воздушной тревоги

Однако через несколько минут движение на мосту было восстановлено, и причины объявления тревоги не были уточнены.
Подобное оповещение о воздушной тревоге уже наблюдалось ранее вечером 20 июля, что вызвало длинные очереди автомобилей на мосту.
Однако через несколько минут движение на мосту было восстановлено, и причины объявления тревоги не были уточнены.
Подобное оповещение о воздушной тревоге уже наблюдалось ранее вечером 20 июля, что вызвало длинные очереди автомобилей на мосту.
Диана Видоварова
21 июля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия на Украине в ходе украинского конфликта. Бернс, выступая на форуме по безопасности, организованном институтом Аспена, сказал: «На сегодняшний день мы не наблюдаем каких-либо признаков, указывающих на подготовку к использованию ядерного оружия». Директор ЦРУ отметил, что США пристально […]