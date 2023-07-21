Крымский мост временно закрыт из-за воздушной тревоги

05:15 2023-07-21

Вслед за сигналами воздушной тревоги, движение на Крымском мосту было временно приостановлено, как сообщает Оперштаб республики Крым через Telegram-канал.

Однако через несколько минут движение на мосту было восстановлено, и причины объявления тревоги не были уточнены.

Подобное оповещение о воздушной тревоге уже наблюдалось ранее вечером 20 июля, что вызвало длинные очереди автомобилей на мосту.