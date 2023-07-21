Белстат: Уровень доходов в Беларуси растет

Медианная зарплата в последние месяцы составляет 1 400 рублей, что превышает данные ноября прошлого года на 11%.
Такие данные обнадеживают экономическую ситуацию в стране, и доходы граждан продолжают расти, сообщает программа "Беларусь.Новости".
Медианная зарплата в последние месяцы составляет 1 400 рублей, что превышает данные ноября прошлого года на 11%.
Такие данные обнадеживают экономическую ситуацию в стране, и доходы граждан продолжают расти, сообщает программа "Беларусь.Новости".
Оксана Храмова
В рамках заседания Консультативного комитета по таможенному регулированию Евразийской экономической миссии рассматривался вопрос о снятии ограничений на беспошлинную торговлю крупногабаритными товарами в Беларуси.