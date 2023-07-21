Белстат: Уровень доходов в Беларуси растет

05:35 2023-07-21

Согласно данным Белстата, доходы населения в Беларуси продолжают расти. Исследование медианной зарплаты показывает увеличение этого показателя на 17% по сравнению с предыдущим годом.

Медианная зарплата в последние месяцы составляет 1 400 рублей, что превышает данные ноября прошлого года на 11%.

Такие данные обнадеживают экономическую ситуацию в стране, и доходы граждан продолжают расти, сообщает программа "Беларусь.Новости".

 

 