В России разработали портативные РЛС для защиты от водных БПЛА

Генеральный директор Рыбинского завода приборостроения (также входящего в "Росэлектронику"), Андрей Комогорцев, подтвердил эффективность этих станций для защиты морских объектов. Мини-РЛС представляет собой легкую и портативную многофункциональную станцию, вес которой не превышает 25 килограммов.

Изначально она разрабатывалась для защиты критически важных объектов инфраструктуры от воздушных беспилотников и обнаружения наземной техники. Однако станции также эффективно способны обнаруживать безэкипажные катера на водной поверхности.