В России разработали портативные РЛС для защиты от водных БПЛА

06:25 2023-07-21

Холдинг "Росэлектроника", входящий в состав "Ростеха", представил новую разработку - портативные радиолокационные станции (РЛС), способные обнаруживать и отслеживать безэкипажные катера на расстоянии до шести километров.

Генеральный директор Рыбинского завода приборостроения (также входящего в "Росэлектронику"), Андрей Комогорцев, подтвердил эффективность этих станций для защиты морских объектов. Мини-РЛС представляет собой легкую и портативную многофункциональную станцию, вес которой не превышает 25 килограммов.

Изначально она разрабатывалась для защиты критически важных объектов инфраструктуры от воздушных беспилотников и обнаружения наземной техники. Однако станции также эффективно способны обнаруживать безэкипажные катера на водной поверхности.