Американский подросток нашел обручальное кольцо незадачливого жениха, который потерял его на пляже

Мужчина потерял обручальное кольцо, предназначавшееся его возлюбленной, на пляже в Южной Каролине, и обратился к полицейским за помощью. Но она пришла совершенно неожиданного от 15-летнего мальчика.

Житель Огайо Исай Крекеллер, ставший свидетелем этого случая, решил прийти на помощь. Он принес собственный металлоискатель, и нашел потерянное колечко меньше чем за минуту.

Девушка ответила на брачное предложение согласием. А Исай поделился, что в награду хотел бы, чтобы пара, если у них родится мальчик, назвала его в его честь.