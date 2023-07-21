Джонни Депп подтвердил, что будет сниматься в клипе российской группы ЯМОРЕ

Визит Джонни Деппа в Москву связан со съемками в клипе российского коллектива ЯМОРЕ. Известен и гонорар, который получит голливудская знаменитость.

Он составит 370 тысяч долларов. Известно, что изначально актер запрашивал большую сумму, но в конечном счете стороны пришли к соглашению.

Участники группы ЯМОРЕ, которые уже успели пообщаться с Джонни Деппом поделились своими впечатлениями.

По их мнению, Джонни оказался классным парнем, простым и очень комфортным в общении.