В Китае заработал самый большой на планете ветрогенератор высотой с 50-этажный дом

Компания Three Gorges Energy из КНР запустила самую большую на Земле морскую ветряную турбину MingYang Smart Energy MySE 16-260, мощность которой составляет16 МВт, сообщает Газета.ру со ссылкой на New Atlas.

Радиус ротора MingYang Smart Energy MySE 16-260 - 260 метров, длина каждой лопасти ветрогенератора - 123 м, вес 54 тонны. Гигантский ветряк за один оборот вырабатывает 34,2 кВтч энергии. Турбина в целом будет снабжать электричеством 36 тысяч китайских домов.

Огромный ротор крепится к 152-метровой башне. По данным издания, это сопоставимо с высотой 50-этажного дома. На самой вершине башни расположено машинное отделение электростанции. Общий вес конструкции - 385 тонн. Она способна выдержать порывы ветра скоростью до 287 км/ч.

MingYang Smart Energy MySE 16-260 расположен в Тайваньском проливе. По данным Three Gorges Energy, в этом месте свыше 200 дней в году наблюдаются «почти штормовые условия», где скорость ветра примерно 51 км/ч.