Почти 500 тысяч долларов отдал покупатель недвижимости в Калифорнии, чтобы жить под мостом

Уникальная квартира 1949 года постройки расположена над и под мостом в Лос-Анджелесе. В верхней части даже располагается внутренний дворик.

Риэлтор Дуглас Ли назвал эту недвижимость по-настоящему уникальной. Стартовая цена на аукционе была обозначена в 250 тысяч долларов.

Но желающих купить жилье под мостом оказалось более чем достаточно. В итоге квартира была продана за 430 тысяч долларов. Предыдущий владелец использовал ее для хранения вещей.