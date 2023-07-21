В Австралии выявлен новый вид ядовитой змеи

Исследователи Университета Аделаиды, Музеей Южной и Западной Австралии идентифицировали новый вид змеи - так называемую пустынную кнутовую змею Demansia cyanochasma. Она обитает на всем континенте.

В отличие от других видов кнутовых змей, пустынная, по словам ученых, отличается голубоватым телом с медной головой и хвостом. Она быстро движется, охотясь на ящериц. Добычу при этом поражает ядом.

Пустынная змея немного ядовитая. Ее укус хотя и болезненный, людям вряд ли нанесет серьезный вред, — отметил один из авторов исследования.

Пустынная кнутовая змея достигает в длину до 90 сантиметров.

Всего эксперты идентифицировали порядка 3600 видов змей из 20 различных семейств и 520 родов. 600 видов змей при этом ядовиты, несколько считаются смертельными. Самая ядовитая змея на планете - тайпан.