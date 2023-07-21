Когда поспеет крыжовник: рассказываем, как определить степень готовности ягод к сбору

Определенного срока, когда крыжовник уже можно считать спелым, нет. Многое зависит от сорта ягоды, и условий ее выращивания.

В среднем, начинать собирать крыжовник уже более-менее сладкий, уже можно в июле. Самым верным способом понять, что уже пора, будет внимательная оценка состояния ягод на кустарнике.

Когда ягодки станут мягкими, их уже можно срывать. Но следует помнить и то, что крыжовник относится к ягодам, созревание которых неравномерное, поэтому сбор урожая, как правило, подразделяется на несколько этапов.