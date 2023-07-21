В России выявлены 2 случая заражения лихорадкой Западного Нила

Два случая заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в Ростовской области, сообщает МК. Речь идет о городе Волгодонске. Заболевание подтверждено лабораторно.
Согласно результатам исследования, у 13,9 процента обследованных обнаружены специфические антитела к вирусу Западного Нила, уточняет издание со ссылкой на региональное отделение Роспотребнадзора.
Вирус распространялся из-за жары, создавшей благоприятные условия для комаров-переносчиков, которые обитают близ водоёмов. Эксперты считают, что в распространении ЛЗН могут участвовать и некоторые птицы, так как являются своеобразным "резервуаром вируса".
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