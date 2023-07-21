Скошенная трава спасет плодовые деревья от вредителей и болезней

Отвар из скошенной травы может стать эффективным и экологически чистым средством для предупреждения развития грибковых заболеваний и распространения вредителей. Актуальна такая обработка будет как для дачных грядок, так и для плодовых деревьев в саду.

Готовится средство следующим образом. Скошенную траву нужно поместить в емкость и залить водой так, чтобы она была ею полностью покрыта. Затем траву нужно проварить на огне при кипении около 30 минут, и остудить.

Концентрат разбавлятся в соотношении 1 часть настоя на 3 части воды. После этого можно опрыскивать посадки. Для профилактики достаточно проводить процедуру один раз в 14 дней.