Брокколи и цветная капуста дадут крупные тяжелые кочаны, если применить к ним правильную агротехнику

Брокколи и цветная капуста цветут тем дольше, чем больше находятся на солнце. Поэтому, если вы хотите, чтобы растение потратило энергию не на цветение, а на образование более крупного кочана, высадить ее лучше на тенистом участке.

Следующий прием заключается в том, чтобы сажать эти виды капусты в конце июля. Но сразу отметим, что грядки, которые ранее использовались для выращивания крестоцветных, будут неподходящими.

Далее на уже сформировавшейся капусте нужно отломать пару листиков, и ими накрыть начавшие формироваться кочанчики. Этот приемчик создаст искусственную тень, а потому подойдет и тем, у кого капуста растет на светлой грядке.