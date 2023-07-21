Овсянка, сэр: это удобрение сделает ваши помидоры на грядке сильными и здоровыми

Содержащиеся в овсянке магний, фосфор и кальций сделают побеги томатов крепкими и здоровыми. Для этого вам придется приготовить т. н. овсяное молочко, и подкормить им томатные кустики.

Возьмите три столовые ложки овсяных хлопьев и измельчите их в муку в кухонном комбайне или блендере. После этого поместите их в отдельную емкость, и залейте литром воды.

Оставьте концентрат настаиваться примерно на два часа, время от времени помешивая, потом процедите и влейте в молочко еще один литр воды. Удобрять помидоры нужно под корень через день.