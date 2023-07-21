Врачи-диетологи рассказали, кому не стоит есть мороженое

Врач Ольга Кашубина рассказала, что опасность мороженого заключается не только в том, что оно холодное.

В нем очень много сахара, так что при поедании этого продукта стоит следить за тем, чтобы не превысить дневную норму углеводов.

Ученые говорят, что от мороженого нужно отказаться тем, у кого аллергия на молочные продукты.

Очень осторожными нужно быть и тем, у кого дефицит собственной лактозы в организме.

Несмотря на укоренившиеся представления, риск заболеть простудными заболеваниями после употребления мороженого крайне мал, но это лакомство может влиять на голосовые связки и понижать температуру тела.