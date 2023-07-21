Лишний вес спас мужчину от смерти, в британском городе Борнмут

61-летний Колин Хейз спускался по лестнице, но споткнулся и упал со ступенек.

Мужчину доставили в больницу, у него было диагностировано внутримозговое кровоизлияние, но все могло закончиться гораздо хуже.

Специалисты отметили, что от смерти Колина спасло ожирение, так как живот смягчил удар от падения.

Сам мужчина говорит, что плохо помнит случившееся. «Если бы я был худее, то уже был бы мертвым. Пузо помешало мне приземлиться на голову».

Однако после больницы Хейз все же решил привести себя в форму.

После несчастного случая он потерял уже 13 килограмм.