Вседорожный суперкар от Lamborghini

16:20 2023-07-21

Lamborghini Sterrato

Lamborghini Sterrato

Это невероятно но компания Lamborghini представила публике вседорожную версию под названием Sterrato.

Lamborghini Huracan Sterrato - это гибрид суперкара Huracan и кроссовера Urus, подготовленный для езды по бездорожью.

Концепт построен на базе Huracan и укомплектован тем же 5.2-литровым V10 мощностью 640 л.с.

От базовой модели шоу-кару также достался фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) с предиктивной логикой работы, откалиброванный для езды по бездорожью.

LDVI управляет несколькими системами автомобиля, в том числе полным приводом, полноуправляемым шасси, модифицированной подвеской и системой управления вектором тяги.

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    У Sterrato расширенные колесные арки, 20-дюймовые колесные диски со специально разработанными внедорожными шинами и увеличенный на 47 мм дорожный просвет.

    Дорожная колея спереди и сзади стала шире на 30 мм.

    Суперкар оснастили алюминиевыми защитными панелями днища и дверных порогов, брызговиками из смеси углеволокна и эластомерной резины, композитными накладками вокруг моторного отсека и воздухозаборников.

    В салоне установили титановый каркас безопасности, карбоновые сидения с четырехточечными ремнями, а также алюминиевые напольные панели.

    На переднем бампере появились дополнительные светодиодные фары, на крыше - светодиодная панель.

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    Как заявляют в компании, Lamborghini Huracan Sterrato - разовый проект с нулевыми шансами на серийное продолжение.  

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