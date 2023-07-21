Вседорожный суперкар от Lamborghini

Lamborghini Huracan Sterrato - это гибрид суперкара Huracan и кроссовера Urus, подготовленный для езды по бездорожью.

Концепт построен на базе Huracan и укомплектован тем же 5.2-литровым V10 мощностью 640 л.с.

От базовой модели шоу-кару также достался фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) с предиктивной логикой работы, откалиброванный для езды по бездорожью.

LDVI управляет несколькими системами автомобиля, в том числе полным приводом, полноуправляемым шасси, модифицированной подвеской и системой управления вектором тяги.