Вседорожный суперкар от Lamborghini

Lamborghini Huracan Sterrato - это гибрид суперкара Huracan и кроссовера Urus, подготовленный для езды по бездорожью.
Концепт построен на базе Huracan и укомплектован тем же 5.2-литровым V10 мощностью 640 л.с.
От базовой модели шоу-кару также достался фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) с предиктивной логикой работы, откалиброванный для езды по бездорожью.
LDVI управляет несколькими системами автомобиля, в том числе полным приводом, полноуправляемым шасси, модифицированной подвеской и системой управления вектором тяги.
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У Sterrato расширенные колесные арки, 20-дюймовые колесные диски со специально разработанными внедорожными шинами и увеличенный на 47 мм дорожный просвет.
Дорожная колея спереди и сзади стала шире на 30 мм.
Суперкар оснастили алюминиевыми защитными панелями днища и дверных порогов, брызговиками из смеси углеволокна и эластомерной резины, композитными накладками вокруг моторного отсека и воздухозаборников.
В салоне установили титановый каркас безопасности, карбоновые сидения с четырехточечными ремнями, а также алюминиевые напольные панели.
На переднем бампере появились дополнительные светодиодные фары, на крыше - светодиодная панель.
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Как заявляют в компании, Lamborghini Huracan Sterrato - разовый проект с нулевыми шансами на серийное продолжение.
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