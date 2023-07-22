Умерла дочь Чарли Чаплина Джозефина

Актриса Джозефина Чаплин скончалась 13-го июля, но три ее сына лишь сейчас решились рассказать о трагедии. Звезда умерла в Париже, прощание прошло в узком семейном кругу, сообщает Космополитен.

Джозефина шестой ребенок из 11 детей легендарного комического актера. Она появилась на свет в браке Чарли с его четвертой женой Уной О'Нил, которая была младше своего мужа на 36 лет. В этом союзе родилось 8 детей.

Джозефина, как и ее старшая сестра Джеральдина, снималась в кино. В ее фильмографии - более 20 ролей. Она прославилась после исполнения главной роли в ленте Пьера Паоло Пазолини «Кентерберийские рассказы».

Она снялась также в фильмах «Четверо против кардинала», «Четыре мушкетера Шарло», «Хэмингуэй», «Джек-потрошитель» и других.

Актриса была замужем за бизнесменом из Греции Никки Систоварисом и археологом Жан-Клодом Гарденом. В двух союзах она родила троих сыновей.