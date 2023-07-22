Эксперт Мария Чердак объяснила, почему с возрастом жизнь течет быстрее

Многим людям детские годы кажутся бесконечно долгими, а вот вторая половина жизни, по ощущениям, проходит в один миг. Эксперты пояснили, почему с возрастом появляется впечатление, потому что время течет очень быстро.

Этому феномену найдено научное объяснение. Дело в том, что одна из главных причин связана с физиологией и деятельностью головного мозга. Со временем функции этого органа меняются, и эти перемены пока невозможно остановить, пишут "Известия".

С возрастом понижается скорость многих психических процессов, что доказано исследованиями. При старении прежде всего мы наблюдаем изменение скорости обработки сигналов - в частности зрительных и слуховых, — пояснила Мария Чердак.

По словам эксперта, восприятие времени по этой причине также в значительной степени изменяется. Причем эти тенденции начинают наблюдаться с 25 –30 лет.