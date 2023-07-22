Научный руководитель российского Гидрометцентра Вильфанд заявил, что в Турцию идет аномальная жара из Европы

Аномальная жара, причиной которой стал "тепловой взрыв" в пустыне Сахара, из Европы распространяется уже на юг Турции.

В эти выходные здесь ожидается до 45 градусов тепла, вода в Средиземном море прогреется до 26 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Повышение температуры до околорекордных на этой неделе ученые наблюдали на юге Западной Европы. По словам синоптиков, это вызвано волнами тепла из пустыни Сахара.

Жаркий воздух распространился сейчас на Турцию. В Стамбуле, Анкаре, на севере Турции температура порядка 35 градусов, а на юге, на побережье Средиземного моря - около 40-45 градусов, температура воды - 25-26 градусов, - сказал Вильфанд.

В центре Западной Европы, по его словам, температурный фон становится более комфортным - около 25 градусов. Жара сохранится в Испании - там 35-40 градусов. Жарко будет также на юге Италии и в Сицилии.