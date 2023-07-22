Россия намерена досматривать грузовые корабли в акватории Черного моря

09:52 2023-07-22

В МИД РФ прокомментировали заявление оборонного ведомства России по поводу проверки судов в Черном море. Из сообщения Минобороны следует, что все корабли, идущие в порты Украины, могут подвергаться досмотру.

РИА Новости передает слова Сергея Вершинина, заместителя министра иностранных дел РФ. Он утверждает, что со стороны России будут проводиться досмотры кораблей для выявления военных грузов. Проверяться будут выборочные суда, попавшие под подозрение.

Между тем, на сегодняшний день одной из значимых задач российской стороны является формирование новых путей экспорта своей сельскохозяйственной продукции.

По мнению Вершинина, в настоящий момент важно проработать логистику. В связи с этим Кремль ведет диалог с африканскими странами по поводу перевозки грузов из России.
Заместитель министра отметил, что Москва понимает возможное беспокойство со стороны африканских государств. Вершинин пообещал, что этот момент без внимания не останется.