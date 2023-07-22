В Могилеве началась комплексная очистка Святого озера

К комплексной очистке Святого озера приступили в Могилеве. В рамках данных работ планируется полностью убрать так называемый «Птичий остров». Как сообщает Могилевонлайн, об этом написал телеграм-канале губернатора Могилевской области Анатолия Исаченко.

«Могилев — мой город» сообщает, что военные для этого устроили понтонный мост к «Птичьему острову», который облюбовали чайки. Продуктами своей жизнедеятельности птицы загрязняют водоем. Удаление острова и накопившихся на нем отложений специалисты считают главным шагом на пути к чистому озеру.

В прибрежной полосе будет убран мусор, камыш и иная наносная растительность.

В апреле и мае 2023-го года на Святом озере массово гибли чайки. Часть тушек отправили на исследование, но результаты исследования пока не озвучены.