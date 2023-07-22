Сотрудники ГАИ в Полоцке обнаружили в багажнике браконьеров тушу дикого кабана

Двое 39-летних жителей Полоцка после незаконной охоты возвращались ночью домой. Подозрительный автомобиль по пути остановили для проверки документов представители Госавтоинспекции, сообщает СБ.

Как рассказала изданию официальный представитель УСК Витебской области Оксана Лазько, в багажнике правоохранители обнаружили тушу убитого кабана.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Было установлено, что подозреваемые подстрелили животное около деревни Лучно из охотничьего нарезного карабина, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что оружие было зарегистрировано, но разрешения на охоту у охотников не было. Подсчитано, что браконьеры нанесли окружающей среде вред более, чем на 4,4 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.