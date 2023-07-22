Певица Слава рассказала, как звездный хирург изуродовал ее грудь

Российская певица Слава сделала ряд пластических операций. Она скорректировала овал лица, провела липосакцию рук, ног, живота. А также - подтянула грудь, что обернулось для артистки неприятностями, сообщает Космополитен.

Слава не скрывала, что операцию делал звездный хирург Тимур Хайдарову, который занимался также преображениями Аланы Мамаевой, Филиппа Киркорова и других представителей российского шоу-бизнеса.

Всё остальное супер, однако грудь — это ужас! — заверила певица.

Ее грудь потеряла симметрию, ей также приходилось скрывать крупные швы:

Одна грудь выше, другая ниже, а швы просто ужаснейшие. Сейчас я сделала операцию в европейском медцентре. Что было до и сейчас - небо и земля, — призналась Слава. Тимур, ты круто делаешь тело. Но не делай, пожалуйста, грудь никому. Это уродство.

Слава призналась, что из-за испорченной груди целый год не могла смотреть на себя в зеркало и вступать в интимные отношения.