Гинеколог рассказала, сколько кофе можно употреблять во время беременности

Гинеколог Наталья Лелюх, рассказала, можно ли беременным женщинам употреблять кофе. По ее словам, строгого запрета, нет, но необходимо контролировать потребление бодрящего напитка.

Если женщина зависима от кофеина, ей следует максимально снизить поступление его в организм до достижения 12 недель беременности. После 30 недели допустимо пить только одну чашку кофе с утра, поскольку период выведения его из организма у беременной увеличивается с 5 до 18 часов.

При планировании беременности лучше не пить более двух чашек кофе в день. Женщинам с низким давлением лучше выбрать другие способы, чтобы его поднять.