Американский дайвер нашел на дне озера обручальное кольцо с бриллиантом и отдал владелице

Американский аквалангист Майкл Пелли достал обручальное кольцо с большим бриллиантом со дна озера и вернул потерявшей его владелице, сообщает Лента.ру.

Мужчина четыре года ведет поиски потерянных в водоемах вещей и выкладывает процесс поиска на YouTube-канале под ником «Майк-водяной». Дайвер находил в воде часы, мобильные телефоны, солнцезащитные очки, ключи, весла, ювелирные украшения.

В начале июля Майкл получил просьбу жительницы города Бейкерсфилд из штата Калифорния Дженни. Она просила найти ее обручальное кольцо, потерянное в озере глубиной 13 метров.

Мужчина согласился помочь. В поисках он использовал подводный металлоискатель и фонарик. И в итоге удача улыбнулась: хотя шансы были малы, кольцо с огромным бриллиантом он нашел. Хозяйка этому была несказанно рада.

Пелли помогает людям безвозмездно, но многие сами дают ему чаевые.