В Греции аномальная жара убила доставщика еды

46-летний доставщик еды в городе Халкида на острове Эвбея в Греции получил смертельный тепловой удар, сообщает Известия. Как уточняют греческие СМИ, он стал первой жертвой аномальной жары в стране.

Инцидент случился накануне днем. Вовзращаясь после смены домой, мужчина почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь. Но после госпитализации, несмотря на усилия медиков, пациент скончался.

Специалисты считают, что смерть наступила по причине остановки сердечно-легочной деятельности "под воздействием экстремально высокой температуры".

По предварительным данным, курьер в середине дня развозил заказы из местной таверны, несмотря на ограничение работы служб доставки с 12 до 17 часов.

За непредумышленное убийство правоохранители задержали владельца кафе. После объяснений его освободили по устному распоряжению прокурора.