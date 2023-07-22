В Греции аномальная жара убила доставщика еды

46-летний доставщик еды в городе Халкида на острове Эвбея в Греции получил смертельный тепловой удар, сообщает Известия. Как уточняют греческие СМИ, он стал первой жертвой аномальной жары в стране.
Инцидент случился накануне днем. Вовзращаясь после смены домой, мужчина почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь. Но после госпитализации, несмотря на усилия медиков, пациент скончался.
Специалисты считают, что смерть наступила по причине остановки сердечно-легочной деятельности "под воздействием экстремально высокой температуры".
По предварительным данным, курьер в середине дня развозил заказы из местной таверны, несмотря на ограничение работы служб доставки с 12 до 17 часов.
За непредумышленное убийство правоохранители задержали владельца кафе. После объяснений его освободили по устному распоряжению прокурора.
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