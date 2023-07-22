Пассажира бизнес-класса высадили на полпути из самолета за агрессивное поведение

Конфликт между персоналом и пассажиром бизнес-класса начался еще до взлета самолета. Мужчина начал жаловаться, что ему не подали первое блюдо.

Потом, уже в полете он начал конфликтовать с членами экипажа и другими пассажирами. В ход шли нелицеприятные оскорбления.

Было принято решение не терпеть подобное. Самолет совершил незапланированную посадку в Чикаго, где буйного пассажира высадили, несмотря на то, что он заплатил за билет немалые деньги.