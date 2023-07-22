Церковь в Быково:Одна из самых известных готических усадеб в Московской области

11:40 2023-07-22

«Замком» тут называют изумительную церковь Владимирской Иконы Божией Матери.

Говорят, что архитектором сооружения был Василий Баженов, который решил сделать его в нетипичной для России готике.

Самым мистическим можно назвать замок XXI века в Балашихе с нотками готики, модерна и стимпанка.

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