Какие белорусские продукты пользуются в Китае наибольшим спросом

Китай нарастил объемы импорта продовольствия из Беларуси в первой половине 2023 года, сообщает КП со ссылкой на myfin.by.

Особенно выросли закупки рапсового масла, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы. В частности, масла рапсового закуплено на 176,3 миллиона долларов. Это - плюс 156,4 миллиона долларов к первому полугодию 2022 года.

В списке наиболее популярных в Поднебесной продовольственных товаров также - молочная сыворотка, спиртные напитки, хлеб и мучные кондитерские изделия, мука, хлопья, гранулы картофельные.

При этом несколько снизился импорт в КНР белорусской замороженной говядины и несколько упал интерес к белорусскому шоколаду.