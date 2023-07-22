Загар или ожог: потемнение кожи на солнце не более чем защитная реакция

Получить ровный и красивый загар после визита на пляж больше шансов у людей с изначально более смуглым цветом кожи. Обладателей же светлой, скорее всего, будут ждать солнечные ожоги, если не предпринимать мер предосторожности.
Под воздействием ультрафиолета меланоциты в коже начинают усиленно синтезировать меланин. Он проникает в клетки кожи, что и вызывает ее потеменение.
Чем больше у человека меланоцитов, тем более ровным и красивым будет загар. У светлокожих людей таких клеток гораздо меньше, чем у смуглых, поэтому и сгореть на солнце им легче.
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