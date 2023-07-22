Выбор солнцезащитного крема зависит от цвета кожи человека: рассказываем как правильно подобрать средство

SPF и PA две основных маркировки солнцезащитных средств. РА защищает от длинноволнового излучения, таким образом предохраняя кожу от загара.

SPF препятствует воздействию излучения со средними волнами, что характеризуется более длительной во времени защитой. Длинные волны проникают в кожу более глубоко, и могут вызывать пигментацию и фотостарение, а от средних появляются солнечные ожоги.

Если кожа у вас от природы смуглая, то вы можете смело выбирать из арсенала средств с РА. Светлокожим же людям лучше отдать предпочтение кремам с SPF не менее 50.