Переборщили с загаром: как восстановить кожу, если вы обгорели на солнце

Сразу после того, как вы поняли, что обгорели на солнце, нужно принять экстренные меры. В первые один-два часа после пребывания на солнце следует принять душ с прохладной водой, и приложить к поврежденным участкам смоченное в холодной воде полотенце.

Такие мероприятия успокоят кожу, и помогут убрать неприятные ощущения в виде пощипывания от ожога и красноту. После этого запустятся естественные процессы регенерации.

В это время важно поддерживать водный баланс. Поэтому старайтесь пить больше воды и сделайте увлажняющие процедуры для обгоревшей кожи с использованием средств с алоэ вера, ромашкой, календулой гамамелисом или морскими водорослями.