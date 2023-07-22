Ожог крапивой может быть болезненным, но опасность он несет только в ряде случаев

Несмотря на неприятные ощущения, ожог крапивой не несет опасности для жизни и здоровья человека. Болевые ощущения проходят через три-пять минут, а зуд и волдыри могут сохраняться в течение 24 часов.

Но крапивный ожог может иметь серьезные последствия, если у человека есть склонность к аллергическим реакциям. Особенно важно следить за состоянием ребенка.

К врачам следует обращаться, если после того, как вы обожглись крапивой у вас появился жар, участилось сердцебиение и площадь покраснения стала больше площади ожога.